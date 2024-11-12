鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.22元，其中最高估值1.35元，最低估值1.05元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.35(1.35)
|1.4
|1.66
|1.8
|最低值
|1.05(1.05)
|0.56
|0.76
|0.78
|平均值
|1.21(1.22)
|1.09
|1.32
|1.29
|中位數
|1.22(1.25)
|1.1
|1.4
|1.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|211.60億
|210.82億
|215.96億
|185.65億
|最低值
|169.41億
|149.23億
|150.48億
|175.41億
|平均值
|187.40億
|174.69億
|185.55億
|180.53億
|中位數
|182.12億
|175.65億
|185.13億
|180.53億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.05
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|營業收入
|280.79億
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調降至13元，幅度約7.14%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至14元，幅度約7.69%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至13.5元，幅度約3.85%
上一篇
下一篇