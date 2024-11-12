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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.22元，其中最高估值1.35元，最低估值1.05元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.35(1.35)1.41.661.8
最低值1.05(1.05)0.560.760.78
平均值1.21(1.22)1.091.321.29
中位數1.22(1.25)1.11.41.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值211.60億210.82億215.96億185.65億
最低值169.41億149.23億150.48億175.41億
平均值187.40億174.69億185.55億180.53億
中位數182.12億175.65億185.13億180.53億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.05-0.361.271.491.76
營業收入280.79億260.39億334.26億235.52億246.94億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

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