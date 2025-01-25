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鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至8.03元，預估目標價為642.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.91元上修至8.03元，其中最高估值8.69元，最低估值7.7元，預估目標價為642.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.69(8.62)10.4112.3512.8
最低值7.7(7.6)8.6410.0111.39
平均值8.02(7.93)9.4311.0312
中位數8.03(7.91)9.3710.911.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.17億119.68億142.44億145.25億
最低值94.06億105.53億119.16億132.89億
平均值95.71億110.79億128.21億140.16億
中位數95.72億110.32億127.16億142.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.944.663.655.036.42
營業收入43.58億57.10億62.22億71.24億83.52億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSISRG

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