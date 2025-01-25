鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至8.03元，預估目標價為642.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.91元上修至8.03元，其中最高估值8.69元，最低估值7.7元，預估目標價為642.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.69(8.62)
|10.41
|12.35
|12.8
|最低值
|7.7(7.6)
|8.64
|10.01
|11.39
|平均值
|8.02(7.93)
|9.43
|11.03
|12
|中位數
|8.03(7.91)
|9.37
|10.9
|11.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.17億
|119.68億
|142.44億
|145.25億
|最低值
|94.06億
|105.53億
|119.16億
|132.89億
|平均值
|95.71億
|110.79億
|128.21億
|140.16億
|中位數
|95.72億
|110.32億
|127.16億
|142.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.94
|4.66
|3.65
|5.03
|6.42
|營業收入
|43.58億
|57.10億
|62.22億
|71.24億
|83.52億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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