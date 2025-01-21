鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科ISRG-US的目標價調升至595元，幅度約3.48%
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對直覺外科(ISRG-US)提出目標價估值：中位數由575元上修至595元，調升幅度3.48%。其中最高估值700元，最低估值505元。
綜合評級 - 共有34位分析師給予直覺外科評價：積極樂觀22位、保持中立12位、保守悲觀0位。
直覺外科今(21日)收盤價為592.64元。近5日股價上漲3.48%，標普指數上漲2.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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