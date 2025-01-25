鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.32元，其中最高估值1.79元，最低估值0.86元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.79(1.79)
|1.98
|2.03
|1.78
|最低值
|0.86(0.86)
|1.32
|1.54
|1.72
|平均值
|1.33(1.33)
|1.58
|1.73
|1.75
|中位數
|1.32(1.36)
|1.53
|1.74
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.31億
|71.40億
|76.47億
|81.53億
|最低值
|63.44億
|66.49億
|67.39億
|71.08億
|平均值
|65.36億
|69.59億
|73.81億
|76.31億
|中位數
|65.33億
|69.51億
|74.13億
|76.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.82
|0.58
|1.06
|0.82
|0.83
|營業收入
|44.63億
|53.01億
|59.19億
|60.37億
|64.26億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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