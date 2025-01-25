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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.32元，其中最高估值1.79元，最低估值0.86元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.79(1.79)1.982.031.78
最低值0.86(0.86)1.321.541.72
平均值1.33(1.33)1.581.731.75
中位數1.32(1.36)1.531.741.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.31億71.40億76.47億81.53億
最低值63.44億66.49億67.39億71.08億
平均值65.36億69.59億73.81億76.31億
中位數65.33億69.51億74.13億76.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.820.581.060.820.83
營業收入44.63億53.01億59.19億60.37億64.26億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMG

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