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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.12元，其中最高估值1.54元，最低估值0.93元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.54)1.681.871.88
最低值0.93(0.93)1.211.421.46
平均值1.16(1.15)1.441.671.73
中位數1.12(1.09)1.421.661.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值64.62億68.05億73.35億76.35億
最低值63.66億65.18億69.13億71.02億
平均值63.93億66.54億71.23億73.24億
中位數63.89億66.32億71.03億72.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.820.581.060.82
營業收入44.63億53.01億59.19億60.37億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMG

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