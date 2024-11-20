鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.12元，其中最高估值1.54元，最低估值0.93元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.54)
|1.68
|1.87
|1.88
|最低值
|0.93(0.93)
|1.21
|1.42
|1.46
|平均值
|1.16(1.15)
|1.44
|1.67
|1.73
|中位數
|1.12(1.09)
|1.42
|1.66
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64.62億
|68.05億
|73.35億
|76.35億
|最低值
|63.66億
|65.18億
|69.13億
|71.02億
|平均值
|63.93億
|66.54億
|71.23億
|73.24億
|中位數
|63.89億
|66.32億
|71.03億
|72.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.82
|0.58
|1.06
|0.82
|營業收入
|44.63億
|53.01億
|59.19億
|60.37億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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