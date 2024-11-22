鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.37元，其中最高估值1.92元，最低估值1元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.92(1.68)
|2.04
|1.88
|最低值
|1(1.21)
|1.52
|1.74
|平均值
|1.41(1.44)
|1.65
|1.81
|中位數
|1.37(1.42)
|1.61
|1.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68.05億
|73.35億
|76.31億
|最低值
|65.18億
|69.15億
|71.02億
|平均值
|66.16億
|70.68億
|74.50億
|中位數
|66.04億
|70.58億
|74.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.82
|0.58
|1.06
|0.82
|0.83
|營業收入
|44.63億
|53.01億
|59.19億
|60.37億
|64.26億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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