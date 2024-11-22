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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.37元，其中最高估值1.92元，最低估值1元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.92(1.68)2.041.88
最低值1(1.21)1.521.74
平均值1.41(1.44)1.651.81
中位數1.37(1.42)1.611.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值68.05億73.35億76.31億
最低值65.18億69.15億71.02億
平均值66.16億70.68億74.50億
中位數66.04億70.58億74.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.820.581.060.820.83
營業收入44.63億53.01億59.19億60.37億64.26億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMG

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