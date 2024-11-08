鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series CFWONK-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至90元，調升幅度3.45%。其中最高估值115元，最低估值81元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C今(8日)收盤價為80.54元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲4.69%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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