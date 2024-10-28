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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.33元下修至10.14元，其中最高估值10.63元，最低估值9.95元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.63(10.63)12.4114.57
最低值9.95(9.95)5.9610.16
平均值10.22(10.26)9.8512.26
中位數10.14(10.33)10.3512.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值179.07億194.84億211.53億
最低值173.59億163.18億167.99億
平均值176.63億180.32億196.05億
中位數176.87億180.93億199.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.042.5915.5620.9214.64
營業收入104.65億96.01億184.09億222.61億187.95億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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