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鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務DFS-US的目標價調升至187元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對發現金融服務(DFS-US)提出目標價估值：中位數由178.5元上修至187元，調升幅度4.76%。其中最高估值232元，最低估值137元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予發現金融服務評價：積極樂觀5位、保持中立12位、保守悲觀0位。

發現金融服務今(3日)收盤價為174.2元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌2.8%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DFS市場預估目標價

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