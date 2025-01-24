嘉南6.4地震後 南科廠商今日多恢復運作 

嘉義縣大埔鄉 1 月 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震，南部科學園區今 (24) 日表示，各廠商迅速啟動應變機制，採取停機檢修及人員疏散措施，截至今日為止，園區內主要廠商的產線均已大致恢復正常運作，包括台積電 (2330-TW) 於 1 月 23 日大致完成復原，聯電 (2303-TW) 也於今日復工。