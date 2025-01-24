嘉南6.4地震後 南科廠商今日多恢復運作
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-24 17:41
嘉義縣大埔鄉 1 月 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震，南部科學園區今 (24) 日表示，各廠商迅速啟動應變機制，採取停機檢修及人員疏散措施，截至今日為止，園區內主要廠商的產線均已大致恢復正常運作，包括台積電 (2330-TW) 於 1 月 23 日大致完成復原，聯電 (2303-TW) 也於今日復工。
其他廠商包括群創 (3481-TW) 在地震次日即完成相關檢修作業，住華、艾司摩爾及晶電等廠商產線未受地震及餘震影響，運作穩定。
南科指出，目前各廠商對外公告的災損資訊有限，原則須以其公告之重大訊息為準。僅聯電表示，此次地震對公司財務與業務無重大影響，其他公司尚未發布相關損失公告。南科管理局已提醒廠商如有實際災損，可向稅捐機關申請相關減免措施，並將持續追蹤掌握後續情況。
南科表示，儘管地震後餘震頻繁，園區內廠商已迅速恢復正常運作，供應鏈影響程度有限。未來管理局將持續協助廠商強化韌性，減少自然災害可能帶來的衝擊。
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