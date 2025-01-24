川普世界經濟論壇演講：美中關係非常良好 企業不在美生產就要付關稅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-24 10:30

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美國總統川普周四 (23 日) 在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 透過視訊方式發表演說，期間談及中美關係、關稅、油價與解決俄烏衝突等話題，並稱美中關係非常良好。逾千名全球政界與商界領袖如波蘭總統杜達、法國能源業者 TotalEnergie、美國銀行、黑石集團在現場聆聽川普上任後的首場重要演說。

川普表示，已跟中國國家主席習近平溝通，並認為兩國關係非常良好。

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他並呼籲企業在美國本土生產產品，否則就必須繳納不同數額的關稅，這將導致數千億美元甚至數兆美元進入美國國庫。他也承諾，將在美國生產產品的企業稅降至 15%。

川普說：「我向全球每一家企業傳達的資訊很簡單，也就是到美國來生產你們的產品，我們將給你提供世界上最低的稅率。若你不到美國來生產，這也是天賦特權，那麼事情會非常簡單，你必須繳納關稅。」

他同時批評歐盟關稅太高，監管限制性太強，與美國貿易逆差太大，並稱將對此採取措施，因為這一情況對美國非常非常不公平。

川普還說，將確保美國對歐洲的能源供應安全，將與歐洲達成能源協定，並強調美國向歐盟輸送液化天然氣 (LNG) 的重要性。

川普指出，將敦促沙烏地阿拉伯及石油輸出國組織其它成員國「壓低原油成本」，並重申美國將動用關稅來推動製造業回流。

針對此前報導稱沙國將在美國投資至少 6 千億美元一事，川普則稱將要求利雅德「湊整數至 1 兆美元左右」。

關於俄烏衝突，川普則稱美國將努力確保衝突得到和平解決。此外，他也希望儘快與俄羅斯總統普丁會面商討解決烏克蘭衝突的問題。