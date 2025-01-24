暗示展開清算？川普：拜登可能面臨調查 是否這樣做由國會決定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-24 13:10

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美國總統川普日前接受《福斯新聞台》專訪時稱其前任可能面臨調查，並稱將把是否調查拜登的決定交給國會。此外，川普還暗示可能會對希拉蕊等人進行調查。

在周三 (22 日) 播出的專訪節目中，川普告訴主持人 Sean Hannity 說：「拜登在快要下台時特赦很多人，但卻沒特赦自己，這是一個錯誤，因為他可能會面臨像我之前那樣『四年地獄般』的調查。」

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當被問及是否希望司法部長調查拜登時，川普回答說：「你知道，我一直反對這樣做。當年我本可對希拉蕊進行調查，對她進行嚴厲打擊，我們不得不面對這種敗類，這四年真是地獄般的折磨。」

川普受訪時也透露自己花了數百萬美元的律師費，「很難說他們不應該經歷這一切。拜登的顧問很差勁，給他糟糕的建議。拜登特赦所有人，但除了他自己。可笑但又可悲的是，他沒特赦，但若你仔細想想，這一切都與他有關，我的意思是，錢都給了他。」

拜登在卸任前赦免兒子杭特，以及曾經批評川普的人如美軍參謀長聯席會議前主席密利與共和黨前眾議員利茲錢尼。

川普在受訪時也多次批評加州州長紐森，並對向遭受大火蹂躪的加州提供資金提出可能的條件，並誓言懲罰不配合移民政策的城市。

在被問到特赦 2021 年 1 月 6 日國會騷亂參與者而遭批評一事時，川普說道：「首先，他們在監獄裡待了三年半，時間很長，許多人被單獨監禁，受到的待遇是前所未有的。待遇太惡劣了。他們知道選舉被操縱了，所以他們抗議大選，他們應被允許抗議。大多數人都是無辜的，那都是一些非常小的事件，然後被 CNN 上的幾個假新聞炒作起來。

川普還說，針對 2021 年 1 月 6 日美國國會騷亂事件的起訴本身就是一場政治騙局，這些人具有很強的愛國主義精神。