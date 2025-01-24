關係生變？馬斯克批評「星際之門」AI計畫 川普做出最新回應
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-24 09:20
美國總統川普周四 (23 日) 回應親密盟友馬斯克針對本周稍早宣布的 5000 億美元 AI 計畫的批評，並稱馬斯克只是討厭該計畫的其中一名參與者。
川普周二 (21 日) 宣布，ChatGPT 母公司 OpenAI、軟銀和甲骨文(ORCL-US) 正打算成立一家名為 Stargate 的合資企業，並稱該合資公司將在美國建立資料中心，並創造超過 10 萬個就業機會。
馬斯克是 OpenAI 執行長奧特曼的競爭對手，目前正跟 OpenAI 進行訴訟。馬斯克周三 (22 日) 在 X 平台上發文質疑上述公司能否為該項目籌集資金。「他們實際上沒有錢，軟銀能確保的資金遠低於 100 億美元。這是我的可靠消息。」
當川普周四在白宮被記者問到馬斯克對該計畫批評是否讓他感到困擾時，川普回答道：「並沒有。他討厭對是這筆交易中的某個人。參與交易的人都非常非常聰明，但他碰巧很討厭這些人中的一位。我對某有些人也討厭。」
至於馬斯克關於資金不足的說法，川普則回答說：「我不知道他們是否有，但你知道，他們正在提供資金。政府不會提供任何東西，他們會提供資金。他們是非常富有的人，所以我希望他們能做到。」
一名川普顧問懷疑，上述事件是否會導致川普與領導川普政府效率部門的馬斯克之間的關係生變。「結局很快就能看到。」
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