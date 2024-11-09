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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.87元，其中最高估值2.03元，最低估值1.72元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.03(2.03)2.392.732.45
最低值1.72(1.72)1.932.212.37
平均值1.84(1.82)2.12.362.41
中位數1.87(1.79)2.12.312.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值108.98億128.72億136.29億123.64億
最低值93.17億92.32億114.54億123.64億
平均值103.76億114.61億123.53億123.64億
中位數104.59億115.96億121.18億123.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.171.241.672.60
營業收入82.01億77.19億105.72億113.52億99.51億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMB

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