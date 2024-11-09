鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為52.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.87元，其中最高估值2.03元，最低估值1.72元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.03(2.03)
|2.39
|2.73
|2.45
|最低值
|1.72(1.72)
|1.93
|2.21
|2.37
|平均值
|1.84(1.82)
|2.1
|2.36
|2.41
|中位數
|1.87(1.79)
|2.1
|2.31
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|108.98億
|128.72億
|136.29億
|123.64億
|最低值
|93.17億
|92.32億
|114.54億
|123.64億
|平均值
|103.76億
|114.61億
|123.53億
|123.64億
|中位數
|104.59億
|115.96億
|121.18億
|123.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.17
|1.24
|1.67
|2.60
|營業收入
|82.01億
|77.19億
|105.72億
|113.52億
|99.51億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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