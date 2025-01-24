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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為117.77元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.42元，其中最高估值1.6元，最低估值0.39元，預估目標價為117.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.6(1.6)5.89.949.07
最低值0.39(0.39)3.96.979.07
平均值1.18(1.07)5.118.259.07
中位數1.42(1.09)5.298.259.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值63.43億67.22億78.00億
最低值61.29億63.51億68.71億
平均值61.99億65.40億71.18億
中位數61.80億65.36億70.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS8.4227.0321.06-2.01
營業收入43.61億105.18億97.01億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFG

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