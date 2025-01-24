鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為117.77元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.42元，其中最高估值1.6元，最低估值0.39元，預估目標價為117.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.6(1.6)
|5.8
|9.94
|9.07
|最低值
|0.39(0.39)
|3.9
|6.97
|9.07
|平均值
|1.18(1.07)
|5.11
|8.25
|9.07
|中位數
|1.42(1.09)
|5.29
|8.25
|9.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|63.43億
|67.22億
|78.00億
|最低值
|61.29億
|63.51億
|68.71億
|平均值
|61.99億
|65.40億
|71.18億
|中位數
|61.80億
|65.36億
|70.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.42
|27.03
|21.06
|-2.01
|營業收入
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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