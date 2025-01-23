鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至2.26元，預估目標價為86.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.26元，其中最高估值2.45元，最低估值2.14元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.45(2.37)
|2.7
|2.95
|最低值
|2.14(2.01)
|2.37
|2.6
|平均值
|2.26(2.18)
|2.53
|2.81
|中位數
|2.26(2.15)
|2.52
|2.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|194.72億
|211.20億
|228.75億
|最低值
|169.44億
|184.57億
|198.89億
|平均值
|178.99億
|195.73億
|212.29億
|中位數
|178.13億
|194.65億
|214.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.98
|1.27
|1.53
|1.56
|1.92
|營業收入
|85.99億
|108.76億
|126.23億
|125.55億
|152.23億
詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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