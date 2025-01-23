search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至2.26元，預估目標價為86.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.26元，其中最高估值2.45元，最低估值2.14元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.45(2.37)2.72.95
最低值2.14(2.01)2.372.6
平均值2.26(2.18)2.532.81
中位數2.26(2.15)2.522.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值194.72億211.20億228.75億
最低值169.44億184.57億198.89億
平均值178.99億195.73億212.29億
中位數178.13億194.65億214.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.981.271.531.561.92
營業收入85.99億108.76億126.23億125.55億152.23億

詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPH

相關行情

台股首頁我要存股
安費諾77.847.04%

延伸閱讀


Empty