鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為76.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對安費諾(APH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.79元，其中最高估值1.85元，最低估值1.75元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.85(1.82)
|2.26
|2.51
|2.8
|最低值
|1.75(1.72)
|1.97
|2.25
|2.8
|平均值
|1.79(1.76)
|2.09
|2.37
|2.8
|中位數
|1.79(1.76)
|2.1
|2.35
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|150.45億
|183.70億
|200.73億
|219.00億
|最低值
|145.20億
|158.16億
|175.63億
|219.00億
|平均值
|147.47億
|168.77億
|186.15億
|219.00億
|中位數
|146.94億
|167.99億
|187.85億
|219.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.94
|0.98
|1.27
|1.53
|1.56
|營業收入
|82.25億
|85.99億
|108.76億
|126.23億
|125.55億
詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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