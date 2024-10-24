search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為76.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對安費諾(APH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.79元，其中最高估值1.85元，最低估值1.75元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.85(1.82)2.262.512.8
最低值1.75(1.72)1.972.252.8
平均值1.79(1.76)2.092.372.8
中位數1.79(1.76)2.12.352.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值150.45億183.70億200.73億219.00億
最低值145.20億158.16億175.63億219.00億
平均值147.47億168.77億186.15億219.00億
中位數146.94億167.99億187.85億219.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.940.981.271.531.56
營業收入82.25億85.99億108.76億126.23億125.55億

詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPH

相關行情

台股首頁我要存股
安費諾67.2950.67%

延伸閱讀


Empty