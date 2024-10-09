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母以子貴 楠梓電重要轉投資大陸滬士電前三季淨利大增逾9成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 10:45

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楠梓電重要轉投資大陸滬士電前三季淨利大增逾9成。(鉅亨網記者張欽發攝)

老牌 PCB 廠楠梓電 (2316-TW) 重要轉投資並在中大陸股市持股滬士電子 (002463-SZ)，由於受惠於高速運算伺服器、AI 人工智慧等產品對高層 PCB 需求，自結 2024 年前三季淨利潤人民幣 18.21 億元 - 18.71 億元，年增高達 91.05%-96.29%，在獲利高成長挹注之下，楠梓電也可望受惠。

楠梓電轉投資的大陸泥士電子，為 AI 伺服器板的主要供應商，由於 AI 及 HPC 仍是今年市場獨強的成長市場，滬士電今年訂單展望佳，同時，滬士電再投資的泰國廠預計 2025 年量產，將再帶動業績成長。


滬士電在 HPC 領域，公司在 AI 加速、Graphics 的產品，包括應用於 GPU、OAM、FPGA 等加速模組類的產品，為 AI 板主要的供應商。

在台 PCB 廠透過大陸子公司投資泰國生產搶商機的，包括定穎 (3715-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 及楠梓電，其中，定穎的泰國廠已進入小量產。

楠梓電 2024 年第三季營收轉佳，而上半年稅後純益 3.35 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.96 元。

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