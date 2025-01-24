中華電信台馬第二海纜恢復服務 第四海纜2026年中完工

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-24 10:20

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中華電信 (2412-TW) 台馬第二海纜 22 日因自然耗損造成異常故障，中華電信指出，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。另外，台馬第四海纜預計 2026 年中完工，強化台馬離島網路韌性。

中華電信台馬第二電纜在 22 日凌晨 5 點 34 分，因芯線自然耗損造成故障，經同仁逐芯檢測及緊急搶修，於 22 日上午 11 點 40 分，台馬通訊即恢復，由海纜部分電芯線進行傳輸，並以微波作為備援。

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中華電信指出，目前已積極協調國際海纜維修船來台，進行台馬第二、第三海纜檢修，在海象條件允許下，預計短期內可完成修復。

中華電信對台馬通訊除提供雙海纜互為備援外，針對台馬間的微波頻寬已擴充至足量頻寬，目前微波可提供 12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約 9.5Gbps，因此可滿足台馬間的全面通訊需求。另外，已積極建設台馬第四海纜，預計 2026 年中完工，進一步提升台馬離島的網路韌性。

此外，針對國際橫太平洋快速海纜 (TPE)S3S 段在 1 月 3 日在距離淡水海纜站約 68.17 公里處發生斷纜，中華電信當下也立即啟動備援機制，調度國際 NCP 海纜進行訊務疏轉，各項通信服務均不受影響，也立刻聯繫橫濱船區調度海纜船進行修纜，並於 1 月 20 日順利完成修纜。