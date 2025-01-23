土銀ATM大升級！不只有5國語言 新增QR-Code掃碼提款、視障語音存款功能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 16:30

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為打造金融友善環境，土地銀行 ATM 自去 (113) 年 12 月 24 日起再新增「跨行無卡提款 QR-Code 掃碼」及「視障語音存款」兩項功能，讓跨行客戶及弱勢族群享受更加便利的金融服務。

土地銀行表示，近一年陸續提升 UI/UX 介面使用語言、智能客服體驗、OTP 推播驗證、跨行無卡提款 QR-Code 掃碼及視障語音存款等功能，堪稱全方位升級。

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目前土銀 ATM 因應移工與觀光需求設置日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等多國語言操作畫面，另強化土地銀行智能客服 QR-Code 及推播 OTP 驗證服務，當客戶操作土地銀行 ATM 碰到問題，可隨時以手機掃瞄土銀線上智能客服 QR-Code 獲得協助，還能運用 ATM 申請推播 OTP 驗證，讓客戶快速完成認證，使用金融服務更順暢。

此外，本次土銀 ATM 再增加跨行無卡提款 QR-Code 掃碼及視障語音存款功能，當客戶於 ATM 提款時依序選擇無卡提款、掃碼 QR-Code 後，即可在 2 分鐘內掃碼並輸入無卡提款密碼，快速完成交易，節省客戶手動輸入金融機構代號、提款序號及提款金額之時間。而視障朋友亦可在土地銀行視障語音 ATM 機臺 (具存款功能者) 選擇語音存款並放入款項，輕鬆完成存款手續。

金管會依循國際標準訂定「我國普惠金融衡量指標」，從金融服務可及性、使用性及品質等面向設置具體標準，其中，金融友善服務的無障礙 ATM 比率、多國語言 ATM 比率、推動雙語示範分行，以及金融服務品質的公平待客、糾紛解決機制皆是衡量指標。

在響應金管會政策、服務不同族群及國籍客戶之需求下，土地銀行目前已有 6 成以上之分行轉型為雙語（中、英語）分行，皆包含中英文書表約據、中英文告示牌、人員雙語服務等措施，且預計於 116 年底前達成全國據點轉型為雙語分行之目標，建構多元友善的金融服務。