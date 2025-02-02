〈潛力股〉欣銓今年營運重返成長 靜待外包商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-02 11:10

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針對外溢訂單，欣銓不針對單一客戶評論，指出有任何機會都會積極爭取。據了解，欣銓現階段仍有廠房空間可以使用，如 2021 年甫投產的鼎新二廠仍有兩、三個樓層可以使用，龍潭廠也已完工，正在申請使用執照，具備廠房空間的優勢。

展望後市，欣銓去年受車用與工業客戶進行庫存調整，全年營收呈現小幅衰退，今年儘管歐、美系 IDM 大廠仍在去化庫存，不過隨著庫存去化至健康水準，也有機會重啟拉貨，另外，連接器應用今年受惠 AI 伺服器需求延續，相關訂單今年也可望維持增長態勢。