〈台北國際電玩展〉智冠攜旗下事業群參展 強化虛實整合及異業結盟

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智冠子公司中華網龍挾經典遊戲、人氣 IP 陣容，本次於商務區參展將帶來《吞食天地》、《戀愛盒子》、《飄流幻境》、《武林群俠傳》、《黃易群俠傳》等人氣 IP 與自研遊戲作品，積極拓展海外營運與 IP 授權之合作機會，用彈性且靈活的合作模式，推升經典價值的優勢，開創多元綜效。