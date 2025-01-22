〈台北國際電玩展〉智冠攜旗下事業群參展 強化虛實整合及異業結盟
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-22 19:47
2025 台北國際電玩展即將於明 (23) 日開幕，智冠 (5478-TW) 也率領旗下數位遊戲、網路行銷事業群參展，董事長王俊博表示，今年更強化集團虛實整合能力、運動賽事合作，以及跨領域異業結盟。
王俊博表示，集團服務範圍涵蓋台灣、香港、澳門、東南亞與南美洲等海外市場，今年更強化集團虛實整合能力、運動賽事合作，以及跨領域異業結盟，已有諸多成功案例，將擴大服務範疇、促進產業發展，持續提供國際遊戲大廠一站式服務。
智冠此次攜手旗下數位遊戲、網路行銷事業群參展，提供 MyCard 數位點數、網路行銷、AI 短影音設計、音樂製作、戶外廣告、在地化行銷策略等多元服務，與全球遊戲夥伴開啟商務合作。
智冠子公司中華網龍挾經典遊戲、人氣 IP 陣容，本次於商務區參展將帶來《吞食天地》、《戀愛盒子》、《飄流幻境》、《武林群俠傳》、《黃易群俠傳》等人氣 IP 與自研遊戲作品，積極拓展海外營運與 IP 授權之合作機會，用彈性且靈活的合作模式，推升經典價值的優勢，開創多元綜效。
另一子公司一帆數位 MarTech 透過人工智慧演算法與深度學習技術，提供鎖定目標受眾的精準數位廣告投放、大數據應用研究、口碑行銷等全方位服務，本次參展將帶來對 AI 大趨勢協助合作品牌進軍全球市場，引領智能行銷新世代。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇