蛇年刷卡搶「第一」 最高享8500元回饋、初一加送發財米

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 10:22

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農曆春節將至，民眾年貨採買進入高峰，第一銀行推出年菜採買、量販購物及百貨消費信用卡優惠活動，讓卡友春節期間購物更划算，結合線上、線下各通路優惠，如 1 月 16 日起持一銀義享天地聯名卡於義享時尚廣場消費分期，可享最高 8500 元回饋，大年初一消費滿 888 元還可兌換限量「金蛇披彩 ‧ 財米稻」發財米。

第一銀行攜手 momo 購物網、PChome、Yahoo 奇摩購物中心，刷 iLEO 信用卡購買年菜，可享最高 5％現金回饋；週末量販購物享加碼回饋，每週六、日持一銀信用卡至全聯福利中心實體店面消費滿 1200 元，即贈 360 點福利點；此外，於家樂福、大潤發及愛買等通路，享指定商品分期零利率與滿額贈禮，例如在愛買會員 9 折日活動單筆消費滿 2000 元，即享 9 折優惠，搭配第一銀行加碼贈 100 元現金抵用券，相當於採買年貨享 85 折優惠。

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新春購物輕鬆賺回饋，1 月 1 日起至全臺百貨公司持一卡通聯名卡單筆消費滿 1000 元，登錄最高享 3％現金回饋；1 月 24 日至 2 月 16 日於遠東百貨買 3C 家電、精品消費分期滿額，即可獲得最高 5500 元回饋，輕鬆打造煥然一新的春節生活。