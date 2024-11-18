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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估下修至4.31元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 18:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.31元下修至4.31元，其中最高估值7.02元，最低估值3.45元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.02(7.08)7.37.828.02
最低值3.45(3.45)6.376.687.82
平均值5.16(5.39)6.737.257.92
中位數4.31(5.31)6.727.387.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值113.98億112.21億111.73億114.95億
最低值101.03億101.54億106.25億111.67億
平均值107.60億104.12億108.65億113.31億
中位數107.86億103.46億108.73億113.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.243.795.663.823.18
營業收入75.80億80.42億93.57億107.11億111.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMT

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