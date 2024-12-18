裕山湧現土水整治硬實力跨足廢棄物處理 明年元月中IPO
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 19:20
裕山環境工程 (7715-TW) 明 (19) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計明年 1 月中旬掛牌上櫃。裕山目前股本 2.93 億元，今 (2024) 年前三季合併營收達 12.33 億元，營收創歷史新高，更有優於同業營收成長的表現，2024 年前三季每股純益已達 3.45 元。
同時，上櫃環工業者基士德 - KY(6641-TW) 也對裕山持股達 22%，兩者的結盟有利於更廣泛地區及業務的開拓，法人估，裕山 2025 年營收將再較 2024 年呈現雙位數的成長。
裕山主要從事土壤及地下水污染場址整治 (簡稱土水整治)、廢棄物處理及污染防治設備銷售等業務。裕山具有技術優勢，可提供從汙染調查、整治規劃到設計施作一條龍，營運模式具備高度彈性。裕山已在大陸市場布局並取得初步實績，將趁此良機拓展大陸營運規模，未來營運成長可期。
由於台灣近年來生活廢棄物處理問題日益嚴重，因此裕山跨足生活廢棄物的處理業務，如雲林縣政府的 MBT 標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料 (SRF)，作為「代煤」使用，將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標。
裕山近年來持續提供雲林縣政府 MBT 處理服務，將生活垃圾轉化成 SRF 後再提供予麥寮台塑的鍋爐以取代部分燃煤使用，是目前台灣唯一將 MBT 製程應用至生活垃圾處理的案例。
裕山設計的 MBT 系統已成功將生活廢棄物處理的廢料量降至 17%，與一般焚化爐的廢料量約當，近期更取得高雄仁武廠 BOT 案第一階段之第一順位資格。
裕山未來除了瞄準沒有設置焚化爐的縣市，還可針對既有因為焚化爐已老舊面臨整改或淘汰的縣市提供一套新的解決方案。
展望未來，裕山近年受惠於中油高廠整治案，營運規模大爆發，加上裕山跨足生活廢棄物處理業務，係台灣唯一成功將 MBT 製程應用至生活垃圾處理的案例，並計畫爭取高雄 MBT 的 BOT 案，強化公司營運的穩定性。
此外亦布局中國大陸土水整治市場，係台灣同業中唯一成功在中國大陸取得並完成整治標案的業者，公司將持續累績整治實績，把握大陸土水整治市場發展黃金期，逐步拓展營運規模，更可將營運拓展至東南亞的土水整治及廢棄物處理市場。
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