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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調降至135元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由140元下修至135元，調降幅度3.57%。其中最高估值160元，最低估值109元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀1位。

力成(6239-TW)今(2日)收盤價為121元。近5日股價下跌3.56%，相關半導體業近5日下跌0.84%，集中市場加權指數下跌0.8%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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