〈陸股盤後〉川普放話要對中國加徵10％關稅 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-22 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（22 日）收盤同步走低，利空是美國總統川普放話最快 2 月 1 日對中國進口商品徵收 10% 關稅。

滬指周三收盤跌 0.89% 報 3,213.62 點，深證成指跌 0.77% 報 10,225.87 點，創業板指跌 0.54% 報 2,101.03 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1478 兆元。

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房地產、旅遊、食品飲料、釀酒、零售、銀行、汽車等類股走低。

據《CNBC》報導，川普周二晚間表示：「由於中國將芬太尼運送到墨西哥和加拿大，我方正在討論對中國徵收 10% 的關稅。」川普說：「我方考慮的日期可能是 2 月 1 日。」

川普在 2024 年競選期間曾威脅要對中國商品徵收 60% 以上的關稅，儘管他在上任首日並未宣布對中國加徵關稅，但他終究還是對中國亮出關稅大棒。

中國外交部發言人毛寧周三對此表示：「關於這個問題，我們多次表明了中方的立場，我們始終認為貿易戰、關稅戰沒有贏家，中方始終堅定維護國家利益。」

新加坡 abrdn Plc 投資總監 Xin-Yao Ng 說：「從現在開始，局勢只會變得更加艱難。這提醒了投資人，川普會採取行動，川普上任首日可能會給一些人留下他可能不會採取行動的錯覺。」

與此同時，《環球時報》周三在社評中指出，期待美國新政府真正摒棄零和博弈與「冷戰」思維，與中國深化務實合作，為中美關係開創一個互惠互利的新起點。

《環球時報》社評說，美國對華政策回歸理性務實，是中美兩國人民的共同呼聲。

《環球時報》社評指出，眼下中美都面臨新的發展任務，兩國擁有廣泛共同利益和合作空間。中美的合作清單越拉越長，合作蛋糕也完全可以越做越大。