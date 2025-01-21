金管會准了！富邦投信擬斥逾18億元現金對價併日盛投信

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 17:16

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金管會今 (21) 日宣布，核准富邦投信合併日盛投信一案，預估合併價金總金額介於 18.03 億元至 20.44 億元，待業者訂定合併基準日，預計今年內完成。

富邦投信與日盛投信於 2024 年 11 月 11 日宣布合意併購案，雙方已於同年 11 月 26 日召開臨時股東會通過合併，2025 年 1 月 21 日獲得主管機關核准，僅耗時不到 3 個月即取得同意。

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證期局副局長黃厚銘說明，富邦投信為擴大整體規模經濟與效益，以現金為對價吸收合併日盛投信，富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司，合併後有助於整合資源及提升市場競爭力並降低營運成本，提供客戶更優質多元的產品與服務。

黃厚銘進一步指出，富邦投信取得主管機關核准後，就會訂定合併基準日。

據統計，富邦投信合併日盛投信前的公私募資產管理規模市占率為 6.22%，合併後，市占可望進一步提升至 6.83%，在所有投信排名中維持第五不變。

截至目前，富邦投信旗下公募基金共有 67 檔、私募 7 檔；日盛投信公募基金 21 檔、私募 2 檔。合併後，日盛投信成為消滅公司，旗下基金名稱也將進一步更名，主管機關不會強制要求在合併基準日前完成，業者會自行評估轉換日期。