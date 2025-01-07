search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

玉山金2024年賺進260億元締新猷 EPS達1.63元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 20:17

cover image of news article
玉山金2024年賺進260億元締新猷 EPS達1.63元。(鉅亨網資料照)

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 12 月自結，單月稅後純益 20.8 億元，月增 29.27%、年增 41.79%，累計全年稅後純益 260.8 億元，較去年同期增加 19.87%，創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 1.63 元。

玉山金主要子公司玉山銀行方面，2024 年累計稅後純益為 245.3 億元，較去年同期增加 25.19%，玉山證券 21.8 億元，較去年同期增加 68.83%；玉山創投則虧損 2.6 億元。


玉山金控總資產為 4.07 兆元。玉山銀行 (合併) 總資產為 4.03 兆元；玉山銀行 (個體) 總資產為 3.93 兆元。

截至 2024 年 12 月底，玉山銀行合併存款餘額為 3 兆 3451 億元；合併放款總數為 2 兆 3405 億元。
 

文章標籤

玉山金獲利EPS

相關行情

台股首頁我要存股
玉山金27.1-0.55%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.62
加權指數法興(購) 槓桿6.58
加權指數法興(售) 槓桿8.79
加權指數法興(售) 槓桿7.5

延伸閱讀


    Empty