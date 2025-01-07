玉山金2024年賺進260億元締新猷 EPS達1.63元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 20:17
玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 12 月自結，單月稅後純益 20.8 億元，月增 29.27%、年增 41.79%，累計全年稅後純益 260.8 億元，較去年同期增加 19.87%，創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 1.63 元。
玉山金主要子公司玉山銀行方面，2024 年累計稅後純益為 245.3 億元，較去年同期增加 25.19%，玉山證券 21.8 億元，較去年同期增加 68.83%；玉山創投則虧損 2.6 億元。
玉山金控總資產為 4.07 兆元。玉山銀行 (合併) 總資產為 4.03 兆元；玉山銀行 (個體) 總資產為 3.93 兆元。
截至 2024 年 12 月底，玉山銀行合併存款餘額為 3 兆 3451 億元；合併放款總數為 2 兆 3405 億元。
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