7-11三大好利活動搶新年財 消費者有望拿百萬點數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-21 18:47

‌



即將迎來農曆新年，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 為滿足年貨採買、走春補給和刮刮樂開運三大生活消費需求，串聯全台超過 7000 家門市和 OPENPOINT APP，提供各式優惠回饋，總價值超過 6000 萬元，最大獎項為百萬 OPENPOINT 點數、百萬黃金。

統一超說明，於 1 月 15 日搶先開跑的「OPENPOINT APP 刮寶趣活動」因每位會員每日免費玩 1 次，參與人數持續升溫。

‌



隨著春節到來，7-ELEVEN 自 1 月 24 日起連續 6 天祭出「時來運轉 Buy 好年 - 會員滿額優惠」，1 月 28 日至 2 月 2 日再加碼推出「門市消費滿額贈時來運轉刮刮卡」。

其中，新年必玩刮刮樂可在 7-ELEVEN 線上線下免費玩，購物單筆滿 288 元即贈送 1 張時來運轉刮刮卡，每張卡享有三重好康，第一重刮出 7-ELEVEN 購物金、有機會直接現賺 666 元，第二重品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY 系列指定飲品買 2 送 2 等超值優惠 1 組，第三重抽獎序號有 6 名幸運兒可以一人獨得 100 萬 OPENPOINT 點數，另外還有價值百萬的 10 兩黃金、iPhone、AirPods Pro 等豐富獎項。