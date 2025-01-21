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〈台幣〉升值4.3分收32.765元 拋補來回拉鋸促成交值略升

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-21 17:55

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新台幣今日收在32.765元。(鉅亨網資料照)

台北匯市在封關前，拋補來回力道拉鋸，新台幣今 (21) 日收在 32.765 元，升值 4.3 分，成交值略放大，台北外匯經紀公司成交值 12.08 億美元。

新台幣以 32.71 元開出，最高來到 32.65 元，終場收在 32.765 元，升值 4.3 分，全日高低價差 1.7 角。


觀察主要亞幣，午盤過後壓回，除了人民幣偏強整理升值 0.2%，新台幣回吐升幅，收升 0.13%，港幣泰銖小貶，日元貶 0.2% 左右，韓元貶超過 0.2%，星元更貶 0.3% 之上。

統一投顧分析，儘管聯準會官員持續釋放謹慎降息立場，不過，川普發表就職演說，內容大致符合競選政見，有助不確定性下降。

統一投顧認為，美國 12 月核心 CPI 數據回落緩解通膨失控疑慮，加上當前消費動能良好、製造業與服務業 PMI 均穩健擴張，整體標普 500 企業獲利展望，也可望受惠未來減稅與放鬆監管的預期而表現正向。

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