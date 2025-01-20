遠傳子公司數聯資安 獲五項資安服務A級評鑑

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 18:31

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遠傳 (4904-TW) 子公司數聯資安在今年的資安服務廠評鑑中，榮獲「SOC 服務」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」與「社交工程演練」等 5 項資安服務的 A 級最高評價。

數聯資安董事長曾詩淵表示，遠傳與數聯資安長期攜手服務企業與政府單位，以「遠傳大人物 (大數據、人工智慧、物聯網)」、雲端技術與 IT 實戰力，結合數聯資安的資安經驗，提供更高品質的資安服務，除守護客戶資安，也扮演企業數位轉型的後盾。

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數聯資安的 SOC 服務結合 AI、機器學習與自動化技術，顯著提升資安事件的偵測與回應速度，連續 3 年榮獲 SOC 服務 A 級特優評價，並通過 4 項 ISO 認證，也是國內唯一運用領先的大數據技術，推出「U-SOC 次世代雲地聯防監控服務」。

「U-SOC 次世代雲地聯防監控服務」結合情資平台強化情資蒐集，提升告警與應變處理能力，從事前預防、事中監控及補強、到事後應變及調查，全面整合並提供自動化聯防服務 (SOAR)，每月為企業阻擋 200 億次攻擊事件。