百貨超市中逆勢成長資優生 新光三越擴大經營全客群

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-04 12:50

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蛇年即將到來，為提前搶攻年節龐大送禮版圖，百貨龍頭新光三越率先發表超過 360 款禮盒，網羅 3 成獨家和 7 成初登場商品，新光三越表示，今年價格帶兩端擴大，涵蓋更高端和更平價的禮盒，平均客單價約 1300 元，與去年持平，強調「禮盒售價不能比外面貴」，期客群再增長 2 位數，業績更力拚增長 30%。

事實上，今年多數百貨來客量衰退，進而造成館內超市業種業績也下滑，不過，新光三越是其中的資優生，逆勢成長，預計今年業績續增 3.5%；被問及未來是否開出街邊超市，新光三越回應，不排除各種發展的可能性。

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今年新光三越從團圓年菜、日式和台式伴手禮到頂級海陸生鮮、限定名酒禮盒等網羅 3 成獨家和 7 成初登場禮盒，合計超過 360 款，品項數大增 2.5 倍，全方位滿足各族群對禮品的多元需求。

其中，網羅費南雪銷量得到金氏世界紀錄第一認可的 Henri Charpentier、前身可追溯至西元 1923 年的東京西點名店 RUYSDAEL、東京車站必買伴手禮 Butter butler、以及米其林星級法式侯布雄餐廳餐點做成餅乾的 LOUIS ROBUCHON（Pâtisserie La Gare）路易．侯布雄等日本 4 大超人氣伴手禮，首度登台。

不僅如此，新光三越觀察高端客群對團圓聚餐質感的期待提升，推售價超過 8 萬元的伊比利頂級火腿，藉此進一步經營高端客。