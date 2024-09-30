全台唯一 遠百奪FAPRA零售企業國家楷模獎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 16:21

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第 21 屆亞太零售大會 APRCE 在斯里蘭卡可倫坡舉行，會中同步頒發亞太零售聯盟大獎，遠百 (2903-TW) 以其在「高效環保營運」和「環保綠色服務」優異表現，獲頒「零售企業國家楷模獎」Country Awards，為全台百貨唯一。

此次為遠百在 2019 年第 19 屆大會中摘下「最佳企業社會責任」大獎後再度摘冠，成為台灣唯一獲頒亞太零售聯盟零售企業國家楷模、最佳企業社會責任雙項冠軍大獎的百貨。

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遠百表示，在 ESG 領域積極展現的綠色零售成效，獲得國際肯定，未來將繼續努力提升百貨營運的環保標準，打造綠色環保商場，提供顧客更多綠色消費服務。

遠百徐雪芳總經理說，零售業貢獻超過 10% 的 GDP，是經濟成長的重要力量，在轉型過程中，整合 ESG 是重要的策略方向，這次遠百在綠色零售獎項脫穎而出，顯示遠百努力將環境永續理念落實在每一個營運細節，從綠建築設計到綠色消費服務都有長期持續性的推動成果。

例如，遠百竹北 2023 年取得黃金級綠建築標章；而過去 6 年，遠百成功將每 1 元營業額的用電量減少 17%；啟動綠電計畫，建置太陽能設備綠電自發自用，今年將完成年產綠電 100 萬度目標。

由於遠百優先選擇採購低耗能、低污染的環保產品，也連續 7 年獲新北市政府頒發綠色採購績優企業，遠百表示，去年綠色採購比率已達 100%，並在商場提供超過 2 萬件環保標章商品，鼓勵顧客在消費過程落實環保。