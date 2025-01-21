〈陸股盤後〉 川普上任首日未宣布對華加徵關稅 三大指數漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-21 16:30
中國 A 股市場三大指數周二（21 日）收盤漲跌互見，川普周一正式宣誓就就任美國第 47 任總統，但他並未在上任首日立刻宣布對中國產品加徵關稅，令投資人鬆了一口氣。
滬指周二收盤跌 0.05% 報 3,242.62 點，深證成指漲 0.48% 報 10,305.69 點，創業板指漲 0.36% 報 2,112.39 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2177 兆元。
石油、紡織服裝、釀酒、煤炭、鋼鐵、保險、醫藥等類股走低，半導體族群強勢拉升，汽車、食品飲料、零售等類股活躍。
川普周一在首都華盛頓特區就職典禮上正式宣誓就職。宣誓儀式由聯邦最高法院首席大法官羅伯茨主持，川普在羅伯茨帶領下完成宣誓。副總統當選人范斯也正式宣誓就任副總統。
川普在就職演說中說，「美國的黃金時代從現在開始」，他執政的每一天，「都會把美國放在第一位」，也就是「美國優先」。
據《彭博》報導，川普上任頭一日並未立即公布對中國祭出關稅措施，僅指示政府要處理全球不公平貿易措施，調查北京是否仍遵守他在上次任期簽署的協議。
知情人士透露，川普上任首日並未立即針對北京，反映出新任總統轉向談判模式，並希望與中國國家主席習近平談妥別的協議。
川普在競選期間曾承諾對所有進口商品課徵 10% 至 20% 的關稅，對中國商品徵收 60% 的關稅。
瑞穗證券亞洲經濟學家周敏（Serena Zhou）表示：「保持靈活，是我現在唯一能想到的事，不確定性太高了。我們仍然相信，美方對中國徵收 60% 關稅的威脅，目的是在兩國談判中獲得更好的條件。」
交易員的整體情緒偏謹慎樂觀，未來幾周，甚至未來幾天，川普可能會宣布更多關稅措施。
此外，習近平周一向各民主黨派、工商聯和無黨派人士表示，2025 年是「十四五」規劃收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，保持經濟社會發展良好勢頭。
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