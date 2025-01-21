定期定額、盤中零股助小資股民圓投資夢 台積電2024勇奪四冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 10:04

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證交所於 2015 年 1 月推動證券商開辦客戶定期定額方式購買股票與 ETF，並於 2020 年 10 月推出盤中零股交易制度，成為普惠金融成長雙引擎。台積電 (2330-TW)2024 年上演一個人的武林，股價一路上攻叩關千金，小資股民不想錯過護國神山成長行情，也積極參與投入，帶動台積電 2024 年勇奪定期定額股票類的人氣王及成交王，以及盤中零股交易股票類的人氣王及成交王。

截至 2024 年底止，定期定額業務累積投資金額超過 3900 億元，且呈穩定成長趨勢，觀察 2023 年 1 月定期定額單月成交金額，尚未達 60 億元，但自 2024 年 1 月起，投資人單月定期定額扣款金額均超過 100 億元，其中去年 12 月單月成交金額為 2023 年 1 月成交金額的將近 3 倍。顯見定期定額業務成功提升小額投資的便利性，並使投資人得以分散投資風險，成為市場參與者廣泛採用的投資方式。

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定期定額股票就愛台積電 00878、0050 分列 ETF 人氣王、成交王

現行投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及 ETF，至於標的由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同之選定標準，惟不得包含槓桿及反向 ETF。投資人 2024 年度定期定額 ETF 金額比例為 82%、股票為 18%；再就人數比例部分而言，ETF 定期定額人數為 76%、股票為 24%，顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資 ETF。

若區分標的種類，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，ETF 的部分則偏好市值型 ETF 及配息型 ETF，其中，參與股票定期定額的投資人中，有約四成投資人定期定額投資台積電、定期定額投資兆豐金、玉山金的投資人亦分別超過一成，而以股票定期定額投資金額而言，有三成的投資金額集中於台積電。

參與 ETF 定期定額的投資人中，投資市值型 ETF(元大台灣 50) 及配息型 ETF(國泰永續高股息、元大高股息) 的投資人均超過三成，以 ETF 定期定額投資金額而言，前四大投資標的 (元大台灣 50、富邦台 50、國泰永續高股息、元大高股息) 之金額分布較為平均。

盤中零股投資台積電、0050 最夯 勇奪戶數、成交金額雙冠王

盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，逾五成集中在臺灣 50 成分股、19.3% 集中在臺灣中型 100 指數成分股，其他個股占比則約 14.9%，顯示盤中零股之實施有益於小資族群投資門檻較高之個股。

觀察盤中零股交易熱門股票標的，其中投資股票部分，逾四成盤中零股交易戶數皆投資台積電，鴻海以 16.5% 居次；而以盤中零股成交金額而言，台積電亦以 26.81% 遙遙領先。