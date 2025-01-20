search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.95%，報1.0369元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:40


截至台北時間20日21:40，歐元/美元上漲0.0098點漲幅達0.95%，暫報1.0369點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.88%
  • 近 1 週：+0.26%
  • 近 3 月：-5.48%
  • 近 6 月：-5.57%
  • 今年以來：-0.81%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日上漲0.7%
  • 紐元/美元相關性0.76，本日上漲1.09%
  • 歐元/加幣相關性0.73，本日上漲0.16%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.49%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.7%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.91%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.03761.02%
英鎊/美元1.22720.90%
紐元/美元0.56441.15%
加幣/美元0.69690.91%

延伸閱讀


Empty