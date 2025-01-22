外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌1.17%，報107.92元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 00:50
截至台北時間22日00:37，近月美元指數下跌1.283點跌幅達1.17%，暫報107.92點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.00%
- 近 1 週：-0.23%
- 近 3 月：+5.39%
- 近 6 月：+5.15%
- 今年以來：+0.91%
近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對
近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.34，本日下跌0.1%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.33，本日下跌0.04%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日下跌0.15%
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