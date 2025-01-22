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鉅亨速報

外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌1.17%，報107.92元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 00:50


截至台北時間22日00:37，近月美元指數下跌1.283點跌幅達1.17%，暫報107.92點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.00%
  • 近 1 週：-0.23%
  • 近 3 月：+5.39%
  • 近 6 月：+5.15%
  • 今年以來：+0.91%

近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/日元相關性0.37，本日下跌0.26%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.33，本日下跌0.38%
  • 美元/台幣相關性0.29，本日下跌0.13%

近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.34，本日下跌0.1%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.33，本日下跌0.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日下跌0.15%

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近月美元指數107.835-1.25%
澳元/美元0.6271-0.05%
日元/美元0.006430.00%
馬來西亞令吉/美元0.223310.41%
美元/台幣32.765-0.13%
人民幣/美元0.1374380.36%

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