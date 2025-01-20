志強-KY2024年自結稅後賺15.98億元年增1.96倍 EPS 8.15元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 17:47

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志強 - KY(6768-TW)2024 年第四季營收以 52.05 億元衝歷史單季次高，也明顯對獲利能力大幅提升，累計 2024 年全年營收 184.44 億元、年增 29.82%，為歷年同期次高，志強 - KY 今 (20) 日公布自結全年獲利爲稅後賺 15.98 億元，年增 1.96 倍，創歷史次高，每股純益 8.15 元。

製鞋廠志強 - KY2024 年第四季營收 52.05 億元，毛利率 19.6%，季減 2.5 個百分點，年增 0.8 個百分點，單季稅後純益爲 4.65 億元，季增 35.17%，年增 1.8 倍，每股純益爲 2.37 元。

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志強 - KY2024 年全年營收 184.44 億元，毛利率 20.7%，年增 4 個百分點，稅後純益爲 15.98 億元，年增 1.96 倍，創歷史次高，每股純益 8.15 元，也超越法人預期。

志強維持 2025 年正向看法，目前訂單能見度已達今年中，全年營運展望樂觀。法人表示，志強 2025 年營收仍有望年增 20% 以上，其中來自 Adidas 出貨量有望雙位數增，且亞瑟士、Brooks 出貨量都有望翻倍增加，有望推升 2025 年營收、獲利有望衝歷史新高。

志強並已備妥產能，預期 2025 年印尼廠新產能將於 4 月開始投產，學習曲線優化下，下半年的新產能貢獻將逐步提升，預估新廠 2025 年將貢獻增加 65-70 萬雙產能，2026 年持續提升。

在製鞋業陸續公布 2024 年自結獲利同時，鈺齊 - KY(9802-TW) 公布最新自結獲利數，2024 年第四季營收 43.88 億元創 6 季新高，全年營收 146.11 億元，稅後純益 13.76 億元，年減 8.05%，每股純益爲 7.23 元，