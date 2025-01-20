外資買超102億元連3買 加碼新光金3.8萬張 反手買超鴻海

台股今 (20) 日在 AI、BBU、設備股均有表現下，終場收 23266.82 點，上漲 118.74 點，漲幅 0.51%，臨近封關成交量縮至 2716.82 億元。今日三大法人同站買方，其中外資買超 102.7 億元，呈連三買，主要買超新光金 3.8 張，連賣多日的鴻海，也獲外資反手加碼 7416 張。