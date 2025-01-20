外資買超102億元連3買 加碼新光金3.8萬張 反手買超鴻海
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-20 18:30
台股今 (20) 日在 AI、BBU、設備股均有表現下，終場收 23266.82 點，上漲 118.74 點，漲幅 0.51%，臨近封關成交量縮至 2716.82 億元。今日三大法人同站買方，其中外資買超 102.7 億元，呈連三買，主要買超新光金 3.8 張，連賣多日的鴻海，也獲外資反手加碼 7416 張。
觀察三大法人今日動向，合計買超 150.2 億元。三大法人同站買方，外資及陸資買超 102.7 億元，呈連三買；投信由賣轉買，買超 23.2 億元；自營商由賣轉買，買超 24.2 億元。
外資主要買超新光金 3.8 萬張，以及多檔 ETF，包括 00753L 中信中國 50 正 2 1.1 萬張，00712 復華富時不動產 7530 張、00941 中信上游半導體 6941 張、也買超聯電 1.2 萬張、鴻海 7416 張、啟碁 6045 張，並買超南亞科 5861 張、宏達電 5607 張、達邁 4162 張。
外資主要賣超群創 1.4 萬張，及多檔金融股，包括凱基金 1 萬張，中信金 9242 張，台新金 8128 張，賣超航空雙雄長榮航 7072 張、華航 5282 張，也賣超 00953B 群益優選非投等債 7891 張，台塑 7365 張，台化 5602 張，華邦電 5015 張。
投信大舉敲進台玻 4416 張，買超兩檔 ETF，包括 00713 元大台灣高息低波 2800 張、00878 國泰永續高股息 1501 張，兩檔金融股，包括國泰金 1492 張、中信金 1133 張，並賣超長榮航 2784 張，立隆電 2504 張，中鴻 1649 張，也買超亞光 1452 張，名軒 1150 張。
投信主要調節永豐金 2226 張，也賣超元大金 2106 張，遠百 1460 張、裕隆 1458 張、致茂 1328 張，並賣超慧洋 - KY 1046 張、東陽 813 張、工信 789 張、乙盛 - KY 737 張、三芳 725 張。
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