桓鼎-KY再以每股20元發行2500張私募股籌資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 15:44

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桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (20) 日發布重大訊息，決議以發行 2500 張私募股籌資，並以今天爲訂價日，私募股訂價以每股 20 元發行，將募集 5000 萬元資金，與去年底第一筆的私募案訂價及募集金額相同，預計在 1 月 23 日完成繳款。

桓鼎 - KY 是在 2024 年 6 月 6 日股東常會決議通過以不超過 5000 張的額度內在一年 內分二次發行私募增資股，並已 2024 年 11 月底先以每股 20 元發行 2500 張私募股籌資 5000 萬元，今天決議發行另一筆 2500 張的私募股。

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桓鼎 - KY2024 年第三季合併營收達 8.17 億元，季增 1.39％、年增 7.32%，毛利率 13.73%，第三季稅後淨利歸屬母公司業主 441 萬元，每股純益 0.11 元，分別較今年第二季及去年同期繳出虧轉盈業績。桓鼎 - KY2024 年前三季稅後虧損 742 萬元，每股虧損 0.19 元。2024 前三季每股淨值爲 14.94 元。