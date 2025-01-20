宜特去年獲利4.8億元創高 EPS 6.5元 今年營收獲利雙增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-20 16:38

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檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (20) 日公布 2024 年全年財報，稅後淨利達 4.82 億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘達 6.5 元，刷新歷史次高紀錄；展望今年，隨著五大高毛利解決方案持續增長，將推動營收與獲利雙雙提升，帶動營運續創高。

宜特去年第四季營收 11.07 億元，季減 0.8%，年增 19.79%，毛利率 27.61%，季減 2.39 個百分點，年增 1.91 個百分點，營益率 6.97%，季減 3.66 個百分點，年增 1.82 個百分點，稅後純益 0.91 億元，季增 6.41%，年增 102.29%，每股稅後純益 1.22 元。

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宜特去年營收 43.46 億元，年增 14%，毛利率 27.99%，年增 1.29%，營益率 8.49%，年增 0.52 個百分點，稅後純益 4.82 億元，年增 24.98%，每股稅後純益 6.5 元。

展望 2025 年，宜特將持續強化核心技術與客戶服務，聚焦市場趨勢，推出五大解決方案，涵蓋汽車電子驗證、太空環境測試、AI 高速驗證、先進製程與封裝，以及智慧即時全球可靠度驗證，幫助客戶縮短產品開發週期，提升產品品質與市場競爭力，搶占科技浪潮的先機。

宜特指出，在汽車電子驗證領域，全球車用半導體市場持續快速成長，預估至 2027 年市場規模將突破 880 億美元，年複合成長率達 12%。為協助客戶加速車用電子產品上市，宜特除了成為 AEC(Automotive Electronics Council) 會員外，亦取得 IATF 16949 品質管理系統認證，提供涵蓋耐用性、可靠度等驗證服務，全面提升車用產品的安全與穩定性。

在太空環境測試方面，隨著亞洲國家台灣、新加坡、泰國、越南等積極投入低軌衛星發展，宜特於 2024 年第四季建構了亞洲最完整的太空環境測試實驗室，提供從地面到太空的一站式測試解決方案，包括振動、衝擊、輻射、熱真空等測試項目，確保衛星與航太零組件在極端環境中具備高可靠度。宜特將憑藉技術優勢，協助客戶搶占新興太空市場，推動亞洲太空產業加速成長。

在 AI 高速驗證領域，宜特專注於高頻訊號測試及模擬設計評估，協助 AI 產品通過驗證，縮短上市時程，滿足市場對 AI 運算效能的需求。此外，在先進製程與封裝方面，宜特未來將著重在包括 CPO(共封裝光學模組)、TGV(通孔玻璃基板)、TSV(矽穿孔技術) 及 2.5D/3D 封裝等解決方案的開發上，確保高效能運算及光電產品的穩定性與可靠度。

宜特亦將於 2025 年中推出智慧即時全球可靠度驗證中心，該中心整合軟硬體與模組化解決方案，提供智慧監控、即時反應與全球連線的測試服務，針對不同產品的電壓與電流需求，靈活調整測試條件，以協助客戶快速應對市場變化，確保產品在全球市場的可靠度。