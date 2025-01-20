〈焦點股〉亞光帶量上漲逾4.5%站上短期均線 成光學股指標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 12:54

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亞光 (3019-TW)2024 年全年營收 230.47 億元，年增 29.3%，刷新 2012 年以來年度營收新高，而亞光 2024 年前三季稅後純益 12.42 億元，每股每股純益也達 4.45 元，獲利創 2008 年以來同期新高，今 (20) 在車用類股上漲推動之下日帶量上漲 4.5%，站上 5 日及 10 日均線，也成為光學元件族群指標。

亞光董事賴以仁認為，亞光已掌握三大發展契機，效益將會在未來陸續展現，包括了亞光與全球企業 LG Innotek（LGIT）合作拓展車載，以及高階智慧型手機鏡頭市場，持續發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，挾核心玻璃非球面技術展現 G+P 鏡頭優勢；同時，在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。

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同時，亞光運用多元化的光學產品設計與製造能力，全面加速研發先進 AR/VR 鏡頭，並領先跨足 Metalens 領域，落實研發技術領先笈創新 優勢，，積極搶占 AI 快速發展所帶動光學鏡頭應用商機，包括 VR/AR/MR 等應用市場，持續對產業未來發展領先布局。