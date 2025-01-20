世紀民生通過股權分割計畫 每股10元調整為0.5元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 12:57

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世紀民生 (5314-TW) 近日召開 2025 年第一次股東臨時會，會中通過董事決議的公司章程，進行一拆二十的股權分割計畫，將股票面額由原先每股新台幣 10 元，調整為 0.5 元。

世紀民生指出，股臨會在出席股數達 67.87% 下順利召開，會中經過出席股數過半通過相關討論議案，包括修訂公司章程案、修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。

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另外，世紀民生也在今年 1 月 2 日正式取得華瀚保經的過半董事席次，因此也在股臨會中同步通過增加長期投資華瀚保經持股的議案。

世紀民生近年積極擴大電商、實體通路等銷售市場布局，利用直撥銷售及精準電視廣告投放策略，有效整合通路，推動業績往上。此外，旗下專利外泌體 EOB686 在「吃的外泌體」領域搶占先機，帶動世紀民生財務表現亮眼。

2024 年 12 月營收 1.29 億元，月增 40.92%，年增 1.55 倍，寫歷史單月新高；2024 年第三季營收 2.84 億元，季增 2.64 倍，年增 2.9 倍；累計 2024 全年營收 6.44 億元，年增 6.59 倍，第四季及全年營收則寫 17 年新高紀錄。