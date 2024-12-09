保瑞美國無菌針劑廠維護停產 11月營收月減近2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-09 10:28

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保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告 11 月營收達 16.8 億元，月減近 2 成，保瑞說明，由於美國無菌針劑廠 / 充填廠 11 月開始進行為期 2 個多月的廠房設備維護與升級，全廠停產，使得 11 月營收呈現月減，待計畫完成後，廠房營運動能將逐漸提升。

保瑞 11 月營收 16.8 億元，月減 19.44%，年增 49%；累計今年 1 至 11 月營收 172 億元，年增 30%。

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不過，保瑞旗下益邦廠 11 月營收表現相對亮眼，約有 10 組 CDMO 大廠客戶進行詢價，營運據點遍及歐洲、美國及印度，尤其以美國客戶詢問度最高，若順利簽約，可望為保瑞挹注新的營收動能。

另外，益邦在 11 月 25 日董事會通過取得保瑞子公司保盛蔚在中壢的 2 個廠區。未來益邦將專注於 CDMO 業務，保盛則聚焦特殊學名藥研發，藉由專業分工，提升營運效率。