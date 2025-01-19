盤中速報 - Worldcoin大跌10.2%，報1.98美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 19:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過10.2%，最新價格1.98美元，總成交量達1.33億美元，總市值14.77億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：2.24美元，近 1 日最低價：1.96美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.42%
- 近 1 月：-2.38%
- 近 3 月：-13.10%
- 近 6 月：-22.83%
- 今年以來：-4.09%
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