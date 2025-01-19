盤中速報 - Ethena大跌8.22%，報0.83美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 19:35
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格0.83美元，總成交量達2.41億美元，總市值24.23億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.95美元，近 1 日最低價：0.82美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.05%
- 近 1 月：-6.99%
- 近 3 月：+121.10%
- 近 6 月：+82.24%
- 今年以來：-7.47%
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