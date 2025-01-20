2024史上最熱年！高溫恐延燒至2025年初 美媒提9大氣候行動方案

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-20 13:40

‌



聯合國與美英歐氣候監測組織在今年 1 月 10 日同步宣布，2024 年是全球有紀錄以來最熱一年，且史上首次全球均溫比工業化前高攝氏 1.5 度，專家也警告高溫恐延續至今年前幾個月。

專門報導氣候變遷的媒體平台《彭博綠色》近來則按不同預算與投入難易度，為人們提出 9 大環保生活建議。首先，寓教於樂可在瞭解氣候變遷的同時收穫樂趣，2024 年發佈的新版經典棋盤遊戲《Catan：New Energies》即為一例。遊戲揭示解決氣候變遷問題複雜性，讓玩家思考有望在現實世界發揮效用的解決方案。

‌



其他簡單的環保方式還有偶爾用豬肉、雞肉替代牛肉，或是吃素以及減少對塑膠的使用和接觸。《美國臨床營養學雜誌》2022 年發佈的研究顯示，在一天的某一餐中選擇牛肉以外的蛋白質，能讓當天的碳足跡降低近一半。

減少使用塑膠對地球和人類都有益，華盛頓大學研究塑膠中化學物質對健康影響的教授 Sheela Sathyanarayana 指出，減少接觸塑膠的首要方法就是降低塑膠的使用量。紐約內分泌學家 Gillian Goddard 也建議說：「派萊克斯 (Pyrex) 等鋼化玻璃來加熱是好的替代選擇。」

此外，使用電動車也是不錯的環保減碳選擇，長租不失為一個好的選擇。租賃價格在美國格外低廉，但機會可能稍縱即逝，因即將上任的川普政府打算取消 7500 美元的聯邦電動汽車扣抵免，這將終結目前頗受美國消費者歡迎的租賃方案，該方案原本能讓消費者規避車型激勵限制。

其次，在面臨夏天極端高溫上，簡單的最佳做法能幫人們在一天中氣溫最高時段減少戶外啟用時間，穿著適合炎熱天氣的衣物，並持續補充水分。最重要的是，必須瞭解中暑癥狀。

在家中使用電器替換掉化石能源設備則是減碳的一個主要切入點，將化石能源供暖系統更換為熱幫浦或為首選之一，大西洋兩岸的補貼和激勵力度不斷加碼，有助於削減高昂的更換成本。

加強家庭防火則難度較高，首先，可考慮用防火設計與材料對房屋進行升級改造，例如安裝防火屋頂，在房屋周圍打造 1.5 公尺的硬景觀帶，作為防火隔離帶。若暫未做好改造房屋的準備，也有一些簡單易行的做法，像是清除院子里的乾枯植被。此外，還需留意火災引發的空氣污染等隱性危險。最後，務必做好最壞準備，備好應急包並規劃好災難發生時的撤離路線。