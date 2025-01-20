40年來首次！極地寒流來襲 川普就職典禮改室內舉行

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 08:30

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加拿大極地寒流來襲，定當地時間周一（20 日）舉行的美國總統當選人川普的就職典禮，將改在美國國會大廈舉行，而非原計劃的室外，這也是 40 年來美國總統就職典禮首次移師室內舉行。

川普上周五在社交媒體 Truth Social 上表示，華盛頓特區的天氣預報顯示，風寒效應可能導致周一出現嚴重低溫天氣。他已下令將就職演講等儀式移至國會大廈圓形大廳舉行。

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回首美國歷史，上一次美國總統就職典禮因嚴寒天氣而移至室內舉行，要追溯到 1985 年共和黨前總統雷根的第二任期——當時就職當天下午的風寒達到攝氏零下 23 度～零下 29 度。

華盛頓最新天氣預報顯示，周一川普宣誓就職時的氣溫零下 7 度，加上風寒效應，體感預估會更冷。

川普表示，就職典禮當天，第一資本體育館將對外開放，民眾可現場觀看直播，並參與總統就職遊行。該體育館位於華盛頓市中心，是一座可容納 20,000 名觀眾的專業籃球和冰球場館。

很顯然，總統就職典禮地點的改變，至少能規避掉一件事：避免驢象兩黨相互攀比排面。

川普的總統就職典禮改為室內，意味著人數注定無法與以前的就職典禮相比。

計畫改變將大大減少能夠親自觀看川普宣誓儀式的人數。原定在美國國家廣場觀看宣誓儀式的 22 萬多名持票嘉賓中，有許多人將無法在美國國會大廈觀看宣誓儀式。