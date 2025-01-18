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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.75元，預估目標價為140元

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.75元，其中最高估值7.26元，最低估值6.36元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.26(7.22)10.3312.13
最低值6.36(6.36)7.398.12
平均值6.77(6.69)8.6610.36
中位數6.75(6.62)8.6510.52

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值110,386,760130,996,230140,631,180
最低值108,450,000115,650,000127,229,000
平均值109,197,520119,726,110132,417,450
中位數108,832,000118,300,000132,084,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.987.933.153.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,787,91795,257,45167,229,59962,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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