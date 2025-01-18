鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.75元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.75元，其中最高估值7.26元，最低估值6.36元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.26(7.22)
|10.33
|12.13
|最低值
|6.36(6.36)
|7.39
|8.12
|平均值
|6.77(6.69)
|8.66
|10.36
|中位數
|6.75(6.62)
|8.65
|10.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110,386,760
|130,996,230
|140,631,180
|最低值
|108,450,000
|115,650,000
|127,229,000
|平均值
|109,197,520
|119,726,110
|132,417,450
|中位數
|108,832,000
|118,300,000
|132,084,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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